Homem é preso por vender cartão do McDonald's em SP

Uma patrulha a cavalo de agentes da Polícia Militar abordou o indivíduo na altura do número 500 da Rua Barão de Duprat, próximo à Rua 25 de Março. Segundo a polícia, o homem portava 35 cartões de fidelidade e o carimbo do McDonald''s e vendia o material para as pessoas que passavam na região.

O suspeito confessou ter roubado cartões juntamente com o carimbo na unidade localizada na Rua 25 de Março. Conforme informações colhidas pela PM, cada lanche que é retirado com o cartão de fidelidade custa por volta de R$ 3,50. O homem vendia os cartões pelo mesmo valor.

O gerente da loja em questão informou à PM que diariamente cerca de 30 portadores de cartões de fidelidade retiram lanches no McDonald''s. A loja ainda não sabe informar qual foi o prejuízo que o individuo causou porque não há como diferenciar os cartões verdadeiros dos vendidos pelo suspeito.