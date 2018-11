Homem é preso suspeito de agredir idoso de 79 anos Um homem de 22 anos foi preso preventivamente na tarde de ontem, em Bom Jesus, no norte do Rio Grande do Sul. Ele é suspeito de roubar e espancar violentamente um idoso de 79 anos. Por causa das agressões, a vítima recebeu aproximadamente trinta pontos no rosto.