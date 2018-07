Homem é preso suspeito de fornecer drogas a 3 Estados A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio da Polícia Federal (PF) de Foz do Iguaçu, no Paraná, prendeu na quarta-feira Rosalvo de Andrade, de 37 anos, suspeito de ser atacadista do comércio de drogas, abastecendo cidades dos três Estados do Sul do País. Apesar de a prisão ter sido efetuada há dois dias, a informação só foi divulgada hoje. Segundo a delegada Vivian Calmeiéri do Nascimento, a detenção faz parte da Operação Saci.