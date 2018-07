Homem é preso tentando roubar caixa eletrônico

O homem foi abordado e confessou que na manhã do sábado se encontrou com o restante da quadrilha e foi a uma loja comprar os objetos utilizados para arrombar a maquina. Ao lado do caixa foram encontrados um maçarico, uma alavanca, um pé-de-cabra e alicates, entre outros objetos. Com o acusado os PMs acharam dois celulares com os quais disse fazer contatos com a quadrilha. Nos fundos do caixa arrombado, podia-se avistar algumas notas de R$ 100, mas não foi possível confirmar se a quadrilha conseguiu ou não levar algum valor. Todos os objetos foram apreendidos. A ocorrência foi registrada no plantão policial de Ribeirão Preto.