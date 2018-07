Homem é preso transportando cocaína em forma de gel em Santa Catarina

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de um quilo de cocaína em forma de gel durante fiscalização de um ônibus na Rodovia BR-163, em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Um passageiro do ônibus transportava cinco quilos de cocaína em pó e um quilo em gel, dentro de uma estrutura de PVC, embutida em um quadro com a foto de uma criança. O ônibus fazia o percurso entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O passageiro disse aos policiais que pegou a droga na rodoviária de Foz do Iguaçu e que levaria para Santa Maria, recebendo R$ 5 mil pela entrega. A PRF acredita que, pela forma profissional como a droga foi escondida, ela teria como destino o exterior. A cocaína não tinha cheiro e só foi descoberta com o uso de reagentes químicos.