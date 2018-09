Homem é procurado após ter chutado cachorro na Grã-Bretanha

O caso do homem chutando o cão causou revolta na Inglaterra

Uma entidade britânica de proteção aos animais está tentando identificar um homem que aparece chutando um cachorro em um vídeo postado no YouTube.

O vídeo, de 34 segundos, foi supostamente gravado em um parque no sudeste de Londres e chamou a atenção da Real Sociedade de Prevenção à Crueldade contra Animais (RSCPA, na sigla em inglês).

As imagens mostram um homem que arrasta o que parece ser seu próprio cachorro pela coleira antes de chutá-lo duas vezes com força.

A RSCPA descreve o vídeo como "extremamente chocante" e pede à comunidade que ajude a identificar o homem.

A entidade disse à BBC Brasil que casos do tipo podem ser punidos na Grã-Bretanha com 20 mil libras (cerca de R$ 51,4 mil) de multa e detenção de até seis meses.

Gato no lixo

Outros casos de vídeos flagrando práticas cruéis contra animais chamaram a atenção na Grã-Bretanha recentemente.

Em agosto, internautas ajudaram a identificar Mary Bale, uma mulher da cidade de Coventry (centro da Inglaterra), que jogou dentro de uma lata de lixo uma gata que passeava à sua frente. O episódio foi filmado por uma câmera de vigilância de rua e foi parar no YouTube.

A gata ficou presa na lata de lixo por 15 horas, até ser encontrada por seu dono. Bale foi processada pela RSCPA.

No mês seguinte, um homem foi visto, também por câmeras de vigilância, abandonando um cão no condado de Dorset (sul da Inglaterra), segundo o jornal The Independent.

Uma testemunha relatou que viu o cachorro tentando correr atrás do carro de seu dono, mas sem sucesso, já que o animal estava mancando. Ele foi levado a um canil.