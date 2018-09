Homem é resgatado após passar 9 dias à deriva no CE Um homem foi resgatado nesse final de semana após passar nove dias à deriva no mar do Ceará. Segundo funcionários do Hospital Dr. Moura Ferreira, em Acaraú, para onde ele foi levado, o homem estava consciente, apesar do estado debilitado. Ele passou os dias em cima de uma bote, com alimentação escassa, e ficou machucado por causa do sol.