Homem é resgatado de cativeiro após 15 horas em SP Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a resgatar na tarde de hoje um caminhoneiro que era mantido num barraco na região da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, havia cerca de 15 horas. No local, foram apreendidos três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. Eles portavam um revólver calibre 38. Segundo a PM, a vítima contou que o trio pretendia efetuar saques com seu cartão bancário. O destino do caminhão dele, encontrado nas imediações do cativeiro, seria um desmanche. O caso deve ser registrado no 90º Distrito Policial, do Parque Novo Mundo.