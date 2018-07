Homem e seus quatro cachorros são salvos pelo telhado de inundação do furacão Isaac

Um homem e seus quatro cachorros foram resgatados pelo telhado de uma casa em área alagada nos EUA devido à passagem do furacão 'Isaac'.

Sete anos depois de o furacão 'Katrina' provocar uma tragédia em Nova Orleans, o Isaac traz as más lembranças de volta à cidade do sul do país.

Cerca de meio milhão de pessoas estão sem energia elétrica.

Dentro das áreas protegidas pelas barragens, que custaram bilhões de dólares, a situação é melhor e parece estar sob controle.