Homem escala torre e deixa cidades sem energia em SP

Toda a região central e a zona leste de Sorocaba ficaram sem energia durante uma hora e meia. O blecaute atingiu ainda as cidades de Capela do Alto, Iperó, Araçoiaba da Serra e Boituva, em um total de 400 mil pessoas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem estava embriagado. Mesmo assim, conseguiu pular o alambrado e escalar a torre, que fica na Avenida Dom Aguirre, a principal da cidade. Cerca de 50 policiais militares e bombeiros foram mobilizados para tentar convencer o homem a descer da torre. Familiares de Rocha também foram até o local.

Grande número de curiosos se aglomerou no local. Com os semáforos desligados, o trânsito virou um caos. Rocha só foi resgatado por volta das 16 horas. A energia voltou antes porque a concessionária fez manobras na rede para retomar o fornecimento. O homem foi levado a um hospital e permanecia em observação no início da noite desta quinta-feira.