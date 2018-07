Homem esfaqueado na Paulista segue em estado grave Continua internado em estado grave uma das vítimas esfaqueadas por um morador de rua na tarde de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo a assessoria do Hospital das Clínicas (HC), onde o homem está internado, ele passou ontem por uma cirurgia no tórax e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável. Uma mulher, também vítima do morador de rua, foi atendida e liberada após levar várias pontos em partes do rosto.