Homem esfaqueia ex-mulher em posto de saúde de SP

Segundo a polícia, o padeiro de 31 anos estava inconformado com a separação e disse que a mulher o traía. Após a vítima ter se recusado a reatar o relacionamento, ele pegou uma faca que estava em sua cintura e atingiu a nuca da auxiliar.

O agressor jogou a faca pelo muro do hospital e tentou fugir, mas foi capturado ainda dentro do posto de saúde por policias militares. Ele negou que tenha esfaqueado a mulher, mas foi desmentido pela vítima e autuado em flagrante por tentativa de homicídio e violência doméstica. O acusado permanece preso. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial.