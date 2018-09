Homem estupra e transmite HIV a menina de 12 anos

A mãe ficou revoltada com a situação e registrou o caso no Plantão Policial. O homem negou o crime e, após ser ouvido, foi liberado. A ocorrência seguiu para a DDM, que passou a investigar a denúncia. O suspeito é segurança, mora no Jardim Esmeralda e há oito anos é amigo da família da vítima. Ele sempre fazia visitas à residência da família, em outro bairro. A mãe da menina era amiga da mulher do segurança, que cuidava das crianças algumas vezes. Nessas ocasiões, a menina era abusada sexualmente pelo homem, que ameaçava acionar a polícia para prender sua mãe, que já cumpriu pena por tráfico de drogas.

Para a delegada, a mãe disse que não desconfiava dos abusos. Exame médico feito após a denúncia constatou o estupro, e que não era um fato recente. Com a informação da mãe, que o suspeito era portador do vírus HIV, outro exame foi feito e foi confirmado o contágio da menina. Novos exames serão feitos para verificar o grau da doença e receber orientações médicas. Diante das informações, a delegada pediu a prisão preventiva do homem. Os exames médicos devem ser incluídos no inquérito.