Homem faz 15 reféns em loja da zona sul de SP

De acordo com o coronel Walmir Martini, comandante do 23.º Batalhão, o atirador saiu de Poços de Caldas, em Minas, e já chegou à loja transtornado, ao meio-dia. Estacionou seu Meriva no meio da rua e desceu com dois revólveres em punho. Depois, dominou um motorista da loja, no mesmo momento em que alunos deixavam uma escola particular ao lado.

"É um ex-cliente daqui", descreveu o motorista Júlio César Gomes, de 32 anos. "No começo do ano, ele veio na loja, bateu nos seguranças e disse que ia se vingar, mas já faz tempo, nem dava para imaginar isso. Nunca vi uma pessoa tão transtornada em toda a minha vida."

Saraiva tinha um filho e chegou a avisar a mulher, por celular, que se mataria. A família do comerciante disse a policiais que outro irmão já havia cometido suicídio, há dois anos. Mas Saraiva, apesar de ter falido, não dava sinais de descontrole.

A Assessoria de Imprensa da Planet Girls lamentou o incidente e admitiu que Pedro Saraiva era um ex-cliente da unidade, que funciona em sistema de showroom. As imagens das cerca de 40 câmeras da unidade serão oferecidas pela empresa para o 15.º DP (Itaim-Bibi), que vai investigar o caso.