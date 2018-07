Homem faz 7 reféns em assalto em Capão Bonito (SP) Um homem foi preso depois de manter sete pessoas como reféns durante assalto a uma oficina mecânica nesta segunda-feira em Capão Bonito, a 224 quilômetros de São Paulo. Ele havia invadido o local na companhia de outros três criminosos, todos armados. A Polícia Militar foi acionada por um transeunte que presenciou a chegada do bando. Quando as viaturas se aproximavam, três dos bandidos fugiram levando televisores, joias e dinheiro roubados do local.