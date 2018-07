Homem faz mulher refém em Angra dos Reis-RJ Um mulher é refém desde as 16 horas de hoje, em Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ). De acordo com a polícia, um homem que mora na região invadiu a casa e tentou estuprar duas mulheres. Uma delas conseguiu fugir do imóvel e pediu ajuda. O próprio sequestrador telefonou para a polícia e informou que não iria se entregar. Ele disse que só se entregará com a presença da imprensa no local.