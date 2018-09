Homem faz piloto e aluno reféns em aeroporto de SP

O assalto durou menos de cinco minutos. O suspeito levou as carteiras do instrutor de voo e do aluno, celulares, documentos e um GPS. O assaltante fugiu pela pista.

Segundo informou o Aeroclube de Campinas, havia apenas um vigia para fazer a segurança da pista. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) informou por meio de assessoria de imprensa que está apurando o caso. O aeroporto é usado para voos de instrução e particulares.