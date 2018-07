Homem faz plástica para se parecer com Superman

O estilista Herbert Chavez fez diversas cirurgias plásticas para ficar mais parecido com o seu ídolo, o Superman.

Quando sai nas ruas de Calamba City, nas Filipinas, as crianças do bairro se encantam com o "super-herói".

"O Superman sempre foi o meu ídolo. Queria ser como ele, me parecer com ele. Por isso, fiz plástica no nariz e mudei as proporções do rosto para ficar mais parecido com Superman", afirmou Chavez.

Além disso, ele também aplicou injeções para embranquecer a pele e fez várias outras cirurgias plásticas que lhe transformaram completamente o rosto.

Agora, ele quer fazer uma plástica na barriga para ficar mais musculoso e colocar implantes de metal nas pernas para ficar mais alto.

O emprego de estilista facilita a produção dos próprios uniformes, que usa quando sai às ruas, levando às crianças lições sobre valores morais e bondade.

Décadas de fascínio pelo super-herói renderam uma enorme coleção de objetos, que inclui dezenas de bonecos e até estátuas em tamanho real.