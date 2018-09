Homem faz refém em motel por 3 horas no Rio

Éder Eleotério estava hospedado no motel Omaha, segundo funcionários contaram à PM. Por volta das 13h30 ele entrou no prédio, armado com um artefato que dizia ser uma granada e tentou render um garçom. O rapaz conseguiu se desvencilhar e então o homem rendeu uma camareira. Em seguida, o chefe da segurança do hotel, que seria policial civil, se ofereceu para ser trocado pela refém e o homem libertou a camareira.

A Polícia Militar foi chamada e começou a negociar com Eleotério a libertação do refém. Por volta das 16h30 ele libertou o segurança e foi preso. Segundo o Esquadrão Antibombas, o artefato não tinha poder explosivo e foi feito com papel higiênico e sacos de lixo.