'Homem-foguete' decola em evento na Califórnia

No último fim de semana, uma exposição de foguetes portáteis e outros equipamentos na cidade de San Carlos, na Califórnia, teve como atração um "homem-foguete". O curto vôo foi realizado em frente ao Museu da Aviação Hiller e fez parte de um evento dedicado a equipamentos de transporte considerados representantes da era espacial. Há algumas décadas, foguetes portáteis chegaram a ser considerados o futuro do transporte pessoal. Na futurística abertura das Olimpíadas de 1984, um piloto americano realizou um vôo com um destes equipamentos. O tempo passou e, em vez de ganhar as ruas, hoje é mais fácil encontrar foguetes pessoais em museus, como o Hiller. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.