Homem foragido no RS é preso em Ponta Porã Um homem foragido e procurado pela Justiça Federal de Novo Hamburgo foi preso por equipes da Polícia Federal de Ponta Porã (MS) na última quarta-feira. Ele foi encontrado no bairro da Granja, em Ponta Porã após denúncia anônima. No local foi apreendida uma pistola semiautomática Taurus, calibre 380, sem registro. A arma tinha 15 cartuchos e estava pronta para uso