Homem furta bagagem de passageiro em Cumbica e é preso O colombiano Luis Alejandro Aguillon Saenz, de 30 anos, foi preso em flagrante às 6h50 desta sexta-feira, 10, no saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, depois de furtar malas de um passageiro que ia embarcar em um voo da Gol. A vítima, um vendedor de 25 anos, estava fazendo o check-in eletrônico quando teve a mala com seu lap top furtada.