Homem furta trator, invade agência bancária e foge Um homem furtou, na manhã desta quinta-feira, um trator com rolo compressor de uma obra na Avenida Presidente Kennedy, no bairro dos Bultrins, em Olinda (PE). Depois, ele dirigiu até o bairro vizinho de Bairro Novo e invadiu uma agência do Bradesco, na avenida Getúlio Vargas, derrubando a grade e a porta de vidro de acesso à agência. Em seguida, sem tentar assaltar a agência, furtou um Ford Ka de uma mulher, dizendo que precisava fugir.