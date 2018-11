'Homem grávido' dá à luz menina nos Estados Unidos

O transexual americano Thomas Beatie deu à luz no domingo, 29, uma menina saudável na cidade de Bend, no Estado de Oregon, noroeste dos Estados Unidos. Beatie, de 34 anos, nasceu mulher, mas passou por uma operação de mudança de sexo e começou a tomar suplementos de hormônios masculinos. Ele também passou por cirurgias no peito para eliminar os seios e deixou a barba crescer, mas manteve os órgãos reprodutores femininos. De acordo com uma fonte ouvida pela rede de TV americana ABC, o parto foi natural. "Milagre" Beatie ganhou fama mundial ao revelar em março, em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, que estava grávido. Na ocasião, Beatie disse que sempre quis ter um filho e que considera sua futura filha um "milagre". Beatie está casado há cinco anos com uma mulher, Nancy, e ficou grávido por meio de inseminação artificial, usando os serviços de um banco de esperma. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.