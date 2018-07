Homem invade escola e deixa dois feridos em Maceió Uma aluna e o porteiro da Escola Estadual Rosalvo Lobo, no bairro da Jatiúca, em Maceió, foram feridos à bala, hoje à tarde, após um homem armado invadir o estabelecimento educacional em perseguição a outro. De acordo com uma testemunha, o homem que invadiu a escola com um revólver em punho é conhecido na região como Rafael da Mancha, apelido que ganhou por ter uma tatuagem da torcida organizada Mancha Azul no corpo.