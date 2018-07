Homem invade hospital com carro, em protesto, no DF

O motivo do crime, segundo Lopes, seria o descaso do hospital com seu irmão, também de 33 anos, que estava internado na unidade de saúde há quatro dias. O paciente deveria passar por uma cirurgia ortopédica no joelho na tarde de quarta-feira, mas o procedimento foi remarcado. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a cirurgia só foi remarcada porque outros casos mais urgentes surgiram e exigiram o empenho da equipe que estava no plantão.

Os seguranças do hospital chamaram a Polícia Militar assim que Lopes invadiu a recepção do hospital com o carro. De acordo com o delegado do 12º Distrito Policial (Taguatinga), Vitor de Mello Duarte, o veículo foi parar no meio da recepção do centro de saúde. Um portão e uma porta de vidro foram danificados. A Secretaria de Saúde estima prejuízo de R$ 3 mil.

Lopes foi preso em flagrante por dano ao bem público e por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o delegado, ele já tinha outras três passagens pela polícia: por lesão corporal e ameaça, dirigir sem habilitação e outra por dano ao bem público. Todas ocorrências registradas no 13ª Distrito Federal (Sobradinho).

Nesta quinta-feira o Hospital de Taguatinga funciona normalmente e, em nota, o governo do DF disse que novos portão e porta de vidro já estão sendo providenciados. O irmão de Lopes não está mais internado na unidade.