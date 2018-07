Homem invade loja e faz reféns na zona oeste de SP Pelo menos um homem armado invadiu nesta tarde um estabelecimento na região do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta do meio-dia para atender a ocorrência no estabelecimento, na Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues. Às 13h20, o suspeito permanecia no local e fazia funcionários reféns, segundo a PM. Não havia informações sobre feridos. Um helicóptero Águia sobrevoava a região.