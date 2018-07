Homem invade prédio e mantém ex-esposa refém em SP Um homem armado mantém sua ex-esposa refém em um prédio na capital paulista. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), ele invadiu na noite de hoje um edifício na Avenida Fagundes Filho, na Vila Monte Alegre, zona sul de São Paulo, e está com a refém num consultório no 10º andar do prédio. Segundo o Copom, suspeita-se que um médico também tenha sido feito refém.