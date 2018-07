Homem invade pronto-socorro e atira em quatro pessoas

O crime aconteceu no Pronto-Socorro Alvarenga por volta das 18 horas. Até o momento a polícia não conseguiu localizar o homem, que conseguiu fugir logo após os disparos.

De acordo com a polícia, uma traição pode ter sido o motivo do crime. Um dos feridos, o segurança do Hospital, poderia ser amante da mulher do autor dos tiros. O segurança, que segundo informações levou um tiro na cabeça, foi encaminhado em estado grave ao Hospital Serraria, em Diadema.