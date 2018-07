Homem invade residência e é morto por idosa de 87 anos Um homem ainda não identificado foi morto no sábado por uma idosa, quando tentava assaltar seu apartamento, no centro de Caxias do Sul, na serra gaúcha. A autora dos disparos foi uma mulher de 87 anos. A polícia foi acionada e, chegando ao local, se deparou com o homem ferido no peito e na perna com três tiros. Ele foi socorrido, mas não sobreviveu aos ferimentos.