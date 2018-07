Homem mais gordo do mundo vai casar no México

O homem mais pesado do mundo vai casar com a namorada no dia 26 de outubro, depois de perder quase metade do peso que o colocou no Livro Guiness dos Recordes. O mexicano Manuel Uribe, de 43 anos de idade, pesava 560 quilos em 2006, quando entrou para o livro dos recordes, e já perdeu cerca de 250 quilos. Uribe atribui a perda de peso ao amor e ao estímulo da namorada Cláudia Solis, que conhece há quatro anos. Eles namoram há dois. O mexicano está seguindo uma dieta polêmica, rica em proteínas, supervisionada por uma equipe de cientistas e nutricionistas. Uribe garante que o banquete do casamento vai ter apenas comidas com baixo valor calórico e que pretende ficar bem longe do bolo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.