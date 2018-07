Homem mantém duas reféns há mais de 5h em MG Inconformado com o fim do relacionamento, Clinger Marcelo invadiu por volta das 13 horas de hoje a empresa de máquinas onde a sua ex-companheira trabalha e a fez refém com mais duas cozinheiras. O estabelecimento está situado no bairro Borges, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma das cozinheiras foi liberada cerca de uma hora depois. No início desta noite, a Polícia Militar ainda negociava com Marcelo para tentar libertar as outras vítimas. Armado com uma pistola 765, ele mantém as duas no refeitório.