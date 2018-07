Homem mantém esposa refém no centro de SP A Polícia Militar (PM) de São Paulo cerca um apartamento de um edifício no Largo do Paiçandu, centro da capital paulista, onde um homem mantém a mulher refém, sob a mira de arma de fogo, desde o final da tarde de hoje, informou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A identidade do casal e os motivos que levaram à situação ainda não são conhecidas.