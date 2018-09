Homem mantém ex-mulher e enteadas reféns Um homem mantém reféns, desde à 1h desta madrugada, a ex-mulher e duas enteadas, na residência das vítimas, em Santana de Parnaíba, Região Metropolitana de São Paulo. Armado com uma faca, o acusado ameaça matar os reféns, mas a polícia ainda não sabe informar o que ele reivindica. Policiais Militares do 20º Batalhão isolaram a área e já entraram em contado com o Grupo de Ações Táticas e Especiais (GATE).