Homem mantém família de ex-esposa refém em Minas Um homem mantém cinco pessoas da mesma família reféns desde as 7h30 da manhã de hoje em Cristiano Otoni, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo primeiras informações da Polícia Militar, Vitor Cleiton Seixas de Almeida chegou à casa de sua ex-esposa porque queria levar a filha de 2 anos embora. Quando a polícia chegou, Vitor, que está armado, se trancou na casa junto com a ex-esposa, a filha, um cunhado, o sogro e a sogra. De acordo com a polícia, houve um disparo e não há informação se alguém estaria ferido. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão no local tentando negociar a rendição e a liberação dos reféns.