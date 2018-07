Homem mantém mãe refém na capital paulista

Um homem mantém a mãe como refém desde o meio-dia desta sexta-feira, 2, dentro de uma casa na Rua Nereu Bertini Magalhães, na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, segundo a Polícia Militar.

Por volta das 10 horas, o suspeito, ainda não identificado, tentou estrangular a mulher, que também foi atingida por facadas. Ela foi socorrida ao Hospital Balneário São José. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Com a chegada dos policiais, o homem fez a mãe e os dois filhos reféns. As crianças foram liberadas por volta das 12h45. O local foi cercado e policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que negociam a rendição do homem e a liberação da refém.