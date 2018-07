Homem mantém namorada refém por 4 horas no DF Uma jovem de 17 anos foi agredida e mantida refém pelo namorado por quase quatro horas em Ceilândia, no Distrito Federal, na madrugada de ontem. De acordo com a Polícia Civil, D.S.S., que ficou presa na própria residência, teria deixado a filha de dois meses na casa de uma amiga para ir a uma festa. O namorado não gostou e ameaçou a jovem de morte com uma faca quando ela voltou pra casa. A vítima foi liberada após negociações coordenadas por agentes da Divisão de Operações Especiais (DOE), que estavam apoiando os policiais da 24ª Delegacia de Polícia. O acusado deve responder por cárcere privado e pode pegar até 12 anos de prisão.