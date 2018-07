Homem mantém prima refém desde sexta-feira em MG

Lindair Marques, que estava na condicional por furtos, estava escondido na mata, na zona rural da cidade havia alguns dias, após fazer pequenos roubos pela região, segundo a PM. Após planejar um sequestro junto com um primo, Marques procurou outro parente, outro primo, o ex-prefeito da cidade, Antônio Batista Sobrinho, na sexta-feira, 30.

Segundo a PM, Sobrinho estava com a mulher e as duas filhas quando o primo chegou. A família foi trancada, amarrada no quarto e ameaçada de morte. De acordo com a PM, por conta das ameaças que a família sofria, a adolescente de 14 anos se ofereceu para ir com o sequestrador. O outro envolvido foi preso.

Os dois permaneciam nesta terça-feira escondidos na mata da zona rural do município e a comunicação com a polícia é feita através da rádio local, que não quis se pronunciar. Segundo a PM, através da rádio, Lindair exigiu o afastamento dos policiais do caso para liberar a adolescente.

Policias continuam vasculhando a mata, com motos de trilhas, viaturas e helicópteros, e o Departamento de Operações Especializadas em Sequestro (Deosp) assumiu o caso, de acordo com a PM.