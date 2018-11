Homem mantinha mulher e filhos presos em casa em SP Um servente de 36 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem por manter a mulher e os quatro filhos presos em casa. A informação chegou a polícia de Pereira Barreto, município paulista próximo à fronteira com o Mato Grosso do Sul, após uma denúncia do Conselho Tutelar.