Homem mata 2 durante tentativa de assalto em SP Dois assaltantes morreram e um foi detido por volta das 20h45 de sexta-feira, dia 20, ao tentarem render uma motorista, que estava em um Honda CR-V branco na esquina da Avenida Washington Luís com a Avenida Nossa Senhora do Sabará, no bairro do Campo Grande, região de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Com o bebê de três meses no carro, a vítima foi abordada pelo trio e chegou a sair do carro. Os criminosos só não conseguiram entrar no veículo porque um desconhecido, em uma moto, utilizando jaqueta preta e capacete vermelho, testemunhou a ação e atirou contra eles.