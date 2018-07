Homem mata 2 mulheres e morre em troca de tiros com polícia nos EUA

Dois policiais, um de 42 e outro de 50 anos, também foram atingidos por balas no tiroteio no tribunal de New Castle, mas foram salvos por seus coletes à prova de bala, disse o sargento de polícia da polícia estadual de Delaware Paul Shavack em uma coletiva de imprensa. Eles foram tratados no hospital com ferimentos leves.

O atirador, cuja idade está entre 50 e 60 anos, tinha possivelmente como alvo de uma das mulheres, disse Shavack. Ele se recusou a comentar sobre relatos de que uma delas era esposa do atirador.

"Esta não foi uma bala perdida", afirmou Shavack.

O fato ocorreu em meio a um debate nacional sobre a violência armada que ganhou urgência após o atentado contra alunos de uma escola em Newtown, em Connecticut, em dezembro.

Segundo a polícia, os tiros foram disparados logo após a abertura do tribunal às 8 horas e as duas mulheres foram atingidas enquanto esperavam para atravessar detectores de metal na entrada do lobby.

Houve uma troca de tiros com policiais que estavam nos detectores de metais e o atirador foi morto. Não ficou claro se ele tirou a própria vida ou se foi morto pela polícia, informou Shavack.

A polícia se recusou a divulgar qualquer informação adicional sobre a identidade do atirador ou das vítimas.

Autoridades estavam revendo a fita de vigilância, chamadas de emergência e entrevistando testemunhas para determinar o que aconteceu.

"Uma troca de tiros aconteceu, temos essas pessoas baleadas", disse Shavack. "Eu não posso dar detalhes de quem atirou em quem."