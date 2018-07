Homem mata cinco a tiros em fábrica nos EUA

A polícia do Estado americano do Kentucky disse nesta quarta-feira, 25, que um funcionário de uma fábrica de plásticos matou cinco pessoas a tiros, feriu uma e depois se matou. O incidente na cidade de Henderson ocorreu nesta manhã e começou com uma briga entre o funcionário e o seu supervisor na Atlantis Plastics O ferido foi levado para um hospital em Evansville, no Estado de Indiana. A polícia disse à BBC que o funcionário usou uma pistola que teria buscado em casa durante uma pausa. Não se sabe se o supervisor do funcionário está entre as vítimas. Os nomes das vítimas ou do atirador não foram divulgados, e ainda não está claro se o supervisor está entre os mortos. Cerca de 34 funcionários estavam no local no momento do incidente. Horas após o tiroteio, a polícia bloqueou a rua que dá acesso à fábrica, localizada em uma área industrial no sudeste de Henderson. "Foi algo chocante, do tipo que você lê a respeito nos jornais," disse o executivo-chefe da empresa, Bud Philbrook. Ainda não está claro se o operário agressor carregava a arma ou se ele retirou ela de algum local na fábrica após a discussão. Fontes confirmaram que o supervisor está entre os mortos. A indústria Atlantic Plastics, com sede em Atlanta, tem 1,3 mil empregados no mundo inteiro e cerca de 150 na planta de Henderson, onde os operários produzem peças para geladeiras. Cerca de 34 pessoas estavam dentro do prédio no momento da chacina, disse Philbrook. O juiz do Condado de Henderson, Sandy Watkins, disse que a tragédia consternou a cidade inteira, em parte porque muitos moradores são aparentados com empregados da Atlantic Plastics ou conhecem alguém que trabalha na empresa. "Nossa comunidade inteira está em estado de choque," disse Watkins. Matéria atualizada às 12h41.