Homem mata cunhado e fere PMs durante briga em GO Um homem matou o cunhado e feriu dois policiais durante uma briga em Goiânia ontem. Vanderlei Rodrigues da Silva Soares brigava com sua esposa quando o irmão dela, Mailson Fernandes de Oliveira, interveio e foi esfaqueado. Acionados pelo 190, dois policiais também foram feridos por Vanderlei, que foi morto pelos PMs a tiros. Mailson morreu no local. Os policiais foram levados a hospitais da região, com ferimentos leves, já receberam alta e passam bem.