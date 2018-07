Homem mata dois após ser retirado de boate no RS

Douglas foi retirado da boate Bailão Alternativo, no bairro Santa Catarina, segundo a Polícia Militar. Ao sair, ele atirou contra o segurança da casa, Marcos Nunes da Silva, 34 anos, que foi levado ao hospital Pompeia, onde morreu.

O acusado fugiu em um táxi, que foi encontrado pouco tempo depois, com o motorista Dinarte Armando Dannenhauer, 58 anos, também baleado na cabeça. Ele foi socorrido pela ambulância do hospital Fátima até o hospital Pompeia, onde não resistiu.

Segundo a polícia, Douglas, após abandonar o taxi, abordou o condutor de um veículo Gol, Jairo da Silva, de 37 anos, e obrigou a conduzi-lo até o bairro São José, onde o motorista também foi encontrado baleado na região da cabeça e socorrido ao hospital Pompeia.

Douglas foi preso no bairro Bom Pastor. Segundo a polícia, Douglas cumpre pena no instituto penal de Caxias do Sul por roubo a estabelecimento comercial e porte ilegal de arma de fogo. Na residência de Douglas foram apreendidos quatro celulares, aproximadamente R$ 400,00 em dinheiro, um revólver Taurus com numeração raspada, cinco cápsulas deflagradas e uma intacta. Não há informação sobre qual seria o motivo para que o suspeito fosse retirado do local.