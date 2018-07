Homem mata esposa com 22 facadas e chama a polícia O operador de máquinas Vanildo Ribeiro Marinho, de 29 anos, foi preso na madrugada de ontem na cidade de Toledo, a cerca de 540 quilômetros de Curitiba, no Paraná, após matar a mulher, a auxiliar de serviços gerais Maria Inácia da Silva, de 33 anos, com 22 golpes de faca. Depois de perceber que ela tinha morrido, Marinho telefonou para a Polícia Militar contando o que havia feito. Ele forneceu o endereço e esperou a polícia na porta da casa. A filha do casal, de dois anos, dormia no quarto.