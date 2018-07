Homem mata ex-mulher após prendê-la por 15h no RS Uma mulher foi morta hoje, após ser mantida por mais de 15 horas em cárcere privado pelo ex-marido em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Cleomar Antônio da Silva, de 36 anos, ameaçava a ex-companheira com uma arma desde as 15h30 de ontem. Ela foi impedida de sair de casa após uma suposta briga do casal. Desde o início da ocorrência, a polícia isolou a área e passou a negociar a liberação da vítima.