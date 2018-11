Homem mata ex-mulher e é linchado em Sertãozinho-SP

O delegado Targino Osório, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), disse que as pistas ainda são poucas. Os autores do crime deverão responder processos por homicídio doloso, com possíveis agravantes, como impossibilitar a defesa da vítima.

Pelas informações obtidas pelos agentes, Santos procurou a ex-mulher para tentar uma reconciliação e teve uma briga com ela, no começo da noite. Maria José, de 35 anos, já teria sofrido ameaças anteriores dele. Na discussão, Santos desferiu um golpe de faca no pescoço da ex-companheira, que ainda tentou pedir socorro a vizinhos.

Ela foi levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto ocorria o socorro a Maria José, moradores da vizinhança que estavam próximos à residência teriam cercado Santos, que se refugiou num canavial. Eles, então, atearam fogo na plantação para forçar a saída do lavrador, que foi dominado e linchado a golpes de pá.

Santos, de 43 anos, já tinha antecedente criminal. Maria José morava com três filhos, entre 3 e 9 anos, frutos de outros relacionamentos. As crianças foram levadas para casas de parentes.