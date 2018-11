Homem mata filha de 5 meses e fere familiares em PE Iran Rodrigues do Nascimento, de 42 anos, protagonizou uma tragédia na noite de ontem, no bairro de Águas Compridas, no município metropolitano de Olinda (PE). Ele matou a facadas a filha Rafaela, de cinco meses, e feriu a mulher, Edna Arlinda da Paz Ramos, de 40 anos, e o enteado Artur, de 11. A violência teria sido motivada pela separação do casal.