Homem mata filho de 6 meses por asfixia em Indaiatuba Um rapaz de 19 anos matou filho de 6 meses por asfixia na tarde desta sexta-feira, 2, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Carlos Henrique Santos foi preso e confessou ter matado o bebê. De acordo com a polícia, a criança foi agredida e asfixiada. O bebê foi deixado em um terreno baldio do bairro Morada do Sol. Ainda com vida, foi levado para um hospital da cidade pelos bombeiros, mas morreu no local.