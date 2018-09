Homem mata namorada dentro de presídio em Lavínia-SP Inconformado com o fim do namoro, o preso Donizete Bastos, de 27 anos, matou sua namorada Laura Helena Rosolem, de 20 anos. O crime ocorreu no último sábado quando ela foi visitá-lo no presídio de Lavínia, no noroeste paulista, para comunicar sua decisão de terminar o relacionamento.